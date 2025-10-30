Найден покупатель на зарубежные активы «Лукойла»
30 октября 202513:12
Попавшая под американские санкции нефтяная компания «Лукойл» продаст свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor Group Ltd. Об этом сообщает RT.
Речь идёт Lukoil International GmbH. Отмечается, что «Лукойл» принял предложение Gunvor и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.
«Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», - заявили в российской компании, не уточнив сумму сделки.
Ранее США ввели санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
