Найден покупатель на зарубежные активы «Лукойла»

Москва стала мировым лидером по цифровому вовлечению жителей в жизнь города Более 14 тыс рабочих мест появится в ЮВАО после реализации проектов комплексного развития территорий Мавзолей Ленина в День народного единства будет закрыт Более 1,1 тыс столичных памятников промыли в преддверии холодов Столичные ветеринары советуют утеплять маленьких собак перед прогулкой в холодную погоду