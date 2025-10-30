Найден покупатель на зарубежные активы «Лукойла»

Попавшая под американские санкции нефтяная компания «Лукойл» продаст свои зарубежные активы нефтетрейдеру Gunvor Group Ltd. Об этом сообщает RT.

Трамп назвал антироссийские санкции США «очень сильными»

Речь идёт Lukoil International GmbH. Отмечается, что «Лукойл» принял предложение Gunvor и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

«Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами», - заявили в российской компании, не уточнив сумму сделки.

Ранее США ввели санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НефтьСанкции СШАСанкции Против РоссииЛукойл

Горячие новости

Все новости

партнеры