«Уничтожают отношения»: В Германии «в шоке» от запрета на въезд российских авто
Страны Европы ищут эскалации, они хотят уничтожить все отношения с Россией, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Европейские страны, запрещающие въезд на свою территорию автомобилям с российскими номерами, неправильно используют санкции, направляя их против обычного российского народа, заявил НСН глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер.
Ранее правительство ФРГ сообщило, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. Кроме того, Хорватия и Франция также ввели запрет на въезд для российских авто.
«Большая часть населения Германии об этих запретах и не слышала, немецкие СМИ об этом особо не говорят. Когда я рассказываю об этом обычным людям, они впадают в шок от того, что обычный человек на своей машине не может приехать сюда. Это просто ужасно. Они неправильно используют санкции, направляя их против обычного российского народа. Эти страны ищут эскалации, они хотят уничтожить все отношения с Россией, некоторые государства уже много лет разрушают хорошие отношения с Россией, которые когда-то были. По моему мнению, список стран, вводящих такую практику, не будет расширяться, так как все, кто хотел, уже приняли соответствующее решение», - сказал собеседник НСН.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что в стране не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru