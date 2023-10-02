«Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету машин из России

Германия стала первой в ЕС страной, начавшей изымать машины из России в соответствии со ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014 о запрете на продажу или ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей. При этом в немецком Минфине сообщали, что не обладают информацией о количестве конфискованных машин, отмечает телеканал «360».

«Правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — указали в правительстве ФРГ.

Евгений Шмидт допустил, что в дальнейшем и другие страны Евросоюза начнут вводить запреты на въезд для авто с номерами РФ либо конфисковывать их.

