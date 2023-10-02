«Известия»: Хорватия и Франция присоединились к запрету машин из России

Хорватия и Франция ввели запрет на въезд для российских автомобилей. Об этом пишут Известия со ссылкой на ответ правительства ФРГ депутату бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгению Шмидту.

Эстония передумала конфисковывать автомобили с российскими номерами

Германия стала первой в ЕС страной, начавшей изымать машины из России в соответствии со ст. 3i регламента Совета ЕС № 833/2014 о запрете на продажу или ввоз ряда товаров, в том числе автомобилей. При этом в немецком Минфине сообщали, что не обладают информацией о количестве конфискованных машин, отмечает телеканал «360».

«Правительство обратилось к другим государствам-членам с вопросом о том, какое толкование принимается в других странах ЕС. Например, Франция, Хорватия и Польша подтвердили, что статья 3i регламента Совета ЕС 833/2014 имеет такое же толкование, что и здесь», — указали в правительстве ФРГ.

Евгений Шмидт допустил, что в дальнейшем и другие страны Евросоюза начнут вводить запреты на въезд для авто с номерами РФ либо конфисковывать их.

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ФОТО: РИА Новости
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