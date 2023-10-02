«Проявление нацизма»: Лавров оценил запрет на въезд российских автомобилей в ЕС

По его словам, он был поражён скоростью, с которой с практически всех европейцев слетела «внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы».

«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», - заключил глава МИД РФ по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее власти Норвегии объявили, что с 3 октября вводится запрет на въезд в королевство машинам с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



