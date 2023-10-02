«Проявление нацизма»: Лавров оценил запрет на въезд российских автомобилей в ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что запрет на въезд в Европу автомобилей с российскими номерами - это проявление нацизма по отношению к россиянам, сообщает РИА Новости.
По его словам, он был поражён скоростью, с которой с практически всех европейцев слетела «внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы».
«В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только», - заключил глава МИД РФ по итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее власти Норвегии объявили, что с 3 октября вводится запрет на въезд в королевство машинам с российскими номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru