Сийярто назвал ненужным 13-й пакет санкций против России

Он указал, что предыдущие 12 пакетов ограничения большее повлияли на экономику Европы и «не приблизили достижение мира на Украине».

По его словам, если в 13-й пакет войдут запреты в области ядерной энергетики, то Будапешт его не поддержит.

«Такие санкции Венгрия не поддержит», - заключил Сийярто.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз приступил к обсуждению нового, 13-го пакета антироссийских санкций, который планируется принять к 24 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».