Сийярто назвал ненужным 13-й пакет санкций против России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза ненужным, сообщает ТАСС.
Он указал, что предыдущие 12 пакетов ограничения большее повлияли на экономику Европы и «не приблизили достижение мира на Украине».
По его словам, если в 13-й пакет войдут запреты в области ядерной энергетики, то Будапешт его не поддержит.
«Такие санкции Венгрия не поддержит», - заключил Сийярто.
Ранее агентство Bloomberg заявило, что Евросоюз приступил к обсуждению нового, 13-го пакета антироссийских санкций, который планируется принять к 24 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru