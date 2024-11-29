Джонсон признал прокси-войну Запада с Россией

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил The Daily Telegraph, что западные страны вовлечены в прокси-конфликт с Россией.

СМИ: Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной

По его словам, они действуют против Москвы чужими руками. Бывший премьер также признал, что на Лондоне лежит «моральная ответственность» за ту ситуацию, в которой оказалась Украина.

Ранее Джонсон заявил, что Британия может отправить войска в Украину при сокращении помощи Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ВойнаЗападВеликобританияБорис Джонсон

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