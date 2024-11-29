Ударом «Искандера» в Одессе уничтожены 72 военных

В ходе удара российской ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций Вооружённых сил Украины уничтожены 72 военных, в том числе – девять французских специалистов, сообщает Минобороны России.

Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»

Это произошло в Одессе. Уничтожены военнослужащие личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами.

Удар стал ответом на атаки Киева западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее уничтожение двух пусковых установок HIMARS ВСУ сняли на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаИскандер

Горячие новости

Все новости

партнеры