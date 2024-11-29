Ударом «Искандера» в Одессе уничтожены 72 военных
В ходе удара российской ракеты «Искандер» по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций Вооружённых сил Украины уничтожены 72 военных, в том числе – девять французских специалистов, сообщает Минобороны России.
Это произошло в Одессе. Уничтожены военнослужащие личного состава боевых расчётов управления безэкипажными морскими дронами.
Удар стал ответом на атаки Киева западным дальнобойным оружием вглубь территории России.
Ранее уничтожение двух пусковых установок HIMARS ВСУ сняли на видео, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru