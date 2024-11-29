В Вологодской области алкоголь будут продавать два часа в день

Вологодское заксобрание утвердило закон об ограничении розничной продажи алкоголя, сообщает «РЕН ТВ».

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Теперь спиртное будут продавать два часа в день. Как заявил заместитель главы региона Сергей Сорокин, вводится запрет продажи алкоголя с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 23:00 часов с понедельника по пятницу.

Ограничения вступят в силу с 1 марта 2025 года. Правила не повлияют на работу ресторанов, баров и кафе.

Ранее в Самарской области захотели ограничить продажу алкоголя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Вологодская ОбластьАлкоголь

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