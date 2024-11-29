Спецназ разгоняет протестующих у парламента в Тбилиси
29 ноября 202403:01
В Грузии сотрудники силовых ведомств разгоняют участников протеста оппозиции, который проходит у парламента в Тбилиси, сообщает РИА Новости.
Сначала правоохранители пустили «предупредительный сигнал», после чего применили водомёт. Из толпы в ответ доносятся свист и неодобрительные выкрики. Виднеются флаги Грузии и Евросоюза.
Президент Грузии присоединилась к протестующим в Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru