Спецназ разгоняет протестующих у парламента в Тбилиси

В Грузии сотрудники силовых ведомств разгоняют участников протеста оппозиции, который проходит у парламента в Тбилиси, сообщает РИА Новости.

Грузия замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года

Сначала правоохранители пустили «предупредительный сигнал», после чего применили водомёт. Из толпы в ответ доносятся свист и неодобрительные выкрики. Виднеются флаги Грузии и Евросоюза.

Президент Грузии присоединилась к протестующим в Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры