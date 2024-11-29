Зеленский предупредил, что скоро станет больше угроз со стороны России

Украинский лидер Владимир Зеленский предупредил население, что в ближайшие дни может стать больше угроз со стороны России.

Зеленский потребовал от Запада предоставить системы ПВО

В своем обращении в Telegram он заявил, что «когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы, нужно идти в укрытие». По словам президента, Москва попытается еще чаще «сеять страх и уныние на Украине».

Ранее Зеленский разрешил дезертирам добровольно вернуться на службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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