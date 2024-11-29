В Алтайском крае в частном социальном центре скончались три человека

В Алтайском крае в частном социальном центре умерли три человека, сообщает RT.

Жалобы на состояние здоровья стали поступать 28 ноября. Приют находится в селе Калистратиха. По поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка.

Ранее в отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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