В Алтайском крае в частном социальном центре скончались три человека
29 ноября 202402:02
В Алтайском крае в частном социальном центре умерли три человека, сообщает RT.
Жалобы на состояние здоровья стали поступать 28 ноября. Приют находится в селе Калистратиха. По поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка.
Ранее в отношении воспитателей детского приюта в Мурманской области завели дело о насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru