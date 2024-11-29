Путин дал совет семье, желающей назвать дочь в честь «Орешника»

Глава государства Владимир Путин узнал о семье, в которой ребенка хотят назвать в честь новейшего ракетного комплекса «Орешник», сообщает «Газета.ру».

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Это произошло во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Президент назвал такое желание родителей семейным делом. Путин посоветовал супругам посоветоваться с бабушкой и дедушкой, а не с ним.

При этом российский лидер назвал рождение ребенка важным событием для семьи.

Также Путин пригрозил применить «Орешник» по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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