Путин дал совет семье, желающей назвать дочь в честь «Орешника»

Это произошло во время пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Президент назвал такое желание родителей семейным делом. Путин посоветовал супругам посоветоваться с бабушкой и дедушкой, а не с ним.

При этом российский лидер назвал рождение ребенка важным событием для семьи.

Также Путин пригрозил применить «Орешник» по целям в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

