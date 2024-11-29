Нетаньяху приказал армии подготовиться к «полномасштабной войне»
29 ноября 202404:32
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии быть готовой к «полномасштабной войне», сообщают «Ведомости».
По его словам, это произойдет в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. Израиль планирует получить оружие из США.
Также премьер-министр заявил, что согласен на прекращение огня в секторе Газа, но не на окончание войны.
Ранее Ливан обвинил Израиль в нарушении условий перемирия с «Хезболлой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru