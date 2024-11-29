Нетаньяху приказал армии подготовиться к «полномасштабной войне»

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии быть готовой к «полномасштабной войне», сообщают «Ведомости».

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По его словам, это произойдет в случае, если соглашение о прекращении огня с Ливаном будет нарушено. Израиль планирует получить оружие из США.

Также премьер-министр заявил, что согласен на прекращение огня в секторе Газа, но не на окончание войны.

Ранее Ливан обвинил Израиль в нарушении условий перемирия с «Хезболлой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЛиванИзраильНетаньяху

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