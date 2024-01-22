Премьер Словакии призвал Украину к «болезненному компромиссу» с Россией

На сегодняшний день Украина находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона, и в территориальных вопросах Киев будет вынужден идти на «болезненный компромисс». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова приводят местные СМИ.

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«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», - сказал он.

Фицо также заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО, и добавил, что наложит вето в случае, если военный блок захочет это сделать.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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