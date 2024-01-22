Премьер Словакии призвал Украину к «болезненному компромиссу» с Россией
22 января 202414:38
На сегодняшний день Украина находится под «абсолютным влиянием» Вашингтона, и в территориальных вопросах Киев будет вынужден идти на «болезненный компромисс». Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его слова приводят местные СМИ.
«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», - сказал он.
Фицо также заявил о недопустимости вступления Украины в НАТО, и добавил, что наложит вето в случае, если военный блок захочет это сделать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Латвии признали Украину самой большой проблемой Евросоюза
- РОАД: Треть подержанных автомобилей в РФ продают со скрученным пробегом
- Фильм о Бажове представят в Екатеринбурге в день 145-летия писателя
- Средства ПВО сбили в Харьковской области украинский Су-25
- Премьер Словакии призвал Украину к «болезненному компромиссу» с Россией
- Минобороны: Российские войска уничтожили еще один танк Leopard
- Соседов рассказал об увольнении с ток-шоу НТВ «За гранью»
- Машков рассказал о грядущем большом собрании доверенных лиц Путина
- Фильм режиссера Косаковского попал в программу Берлинале
- Блиновской предъявили обвинения по новой статье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru