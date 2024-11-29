В Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников ВСУ

Средства РЭБ и ПВО России подавили и уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на северо-западе Ростовской области, сообщил в Telegram врио губернатора Юрий Слюсарь.

Над четырьмя регионами России уничтожили 25 беспилотников ВСУ

Силы и средства ПВО продолжают отражать атаку противника. Пострадавших нет, однако повреждены два частных дома.

Ранее двое мужчин пострадали при атаке дрона в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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