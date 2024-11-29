Президент Грузии присоединилась к протестующим в Тбилиси

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим в Тбилиси, сообщает Telegram-канале Sputnik Грузия.

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Она прибыла к зданию парламента и вместе с демонстрантами направляется к площади Свободы, на которой размещены спецназ и водометы.

Ранее стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» решила до 2028 года приостановить обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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