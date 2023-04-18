Генерал объяснил, почему Шойгу не поехал с Путиным в ЛНР

«Это его решение (Владимира Путина - ред. НСН). Мы не знаем всех обстоятельств того, почему он принял такие решения. Начальник Генштаба и министр обороны имеют свои задачи. Президент определил, в каком составе и кто поедет. Вообще, у военных не принято собираться группой и большим количеством военачальников, особенно в одном самолете лететь. Это делается, чтобы не подвергать угрозе управление в стране», - сказал Стаськов.

Он отметил, что Путину нужно было пообщаться с военными на местах, чтобы заслушать проблемные вопросы и поддержать их. По словам Стаськова, на совещании решались вопросы, которые повлияют на обстановку в зоне боевых действий.

«Возможно, он ставил перед собой цели поддержать (военных – ред. НСН), что-то уточнить, то ли проверить, выслушать проблемные вопросы… Это тот круг вопросов, которые действительно повлияют на обстановку непосредственно в районе боевых действий. Он должен пообщаться с соответствующими должностными лицами», - резюмировал Стаськов.

Ранее, в середине марта, Владимир Путин проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Тогда он заслушал доклады Валерия Герасимова и еще некоторых военачальников. При этом 19 марта Путин на вертолете прилетал в Мариуполь, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями города. Тогда президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов и медучреждений, сообщает «Радиоточка НСН».

