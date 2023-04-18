Генерал объяснил, почему Шойгу не поехал с Путиным в ЛНР
Высокопоставленные военачальники не должны передвигаться группами, нельзя ставить под угрозу управление в стране, отметил в эфире НСН Николай Стаськов.
Президент РФ Владимир Путин сам принял решение, чтобы в поездках в Херсонскую область и ЛНР его не сопровождал министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, заявил бывший начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в интервью НСН. По его словам, военачальники не должны собираться большими группами в целях безопасности.
Накануне сообщалось, что Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб группировки Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. В Кремле сообщили, что поездки Путина в штабы заранее не готовились. При этом ряд журналистов отметили, что Путина, вопреки протоколу, не сопровождал ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов. Николай Стаськов отметил, что глава государства сам решает, в каком составе и кто едет с ним в поездки.
«Это его решение (Владимира Путина - ред. НСН). Мы не знаем всех обстоятельств того, почему он принял такие решения. Начальник Генштаба и министр обороны имеют свои задачи. Президент определил, в каком составе и кто поедет. Вообще, у военных не принято собираться группой и большим количеством военачальников, особенно в одном самолете лететь. Это делается, чтобы не подвергать угрозе управление в стране», - сказал Стаськов.
Он отметил, что Путину нужно было пообщаться с военными на местах, чтобы заслушать проблемные вопросы и поддержать их. По словам Стаськова, на совещании решались вопросы, которые повлияют на обстановку в зоне боевых действий.
«Возможно, он ставил перед собой цели поддержать (военных – ред. НСН), что-то уточнить, то ли проверить, выслушать проблемные вопросы… Это тот круг вопросов, которые действительно повлияют на обстановку непосредственно в районе боевых действий. Он должен пообщаться с соответствующими должностными лицами», - резюмировал Стаськов.
Ранее, в середине марта, Владимир Путин проводил совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону. Тогда он заслушал доклады Валерия Герасимова и еще некоторых военачальников. При этом 19 марта Путин на вертолете прилетал в Мариуполь, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями города. Тогда президента сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который доложил о строительстве новых жилых микрорайонов, соцобъектов и медучреждений, сообщает «Радиоточка НСН».
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