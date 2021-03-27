Сигнал губернаторам. Новый врио главы региона представлен в Пензенской области
Политологи в эфире НСН спрогнозировали судьбу Олега Мельниченко в Пензенской области и новые отставки губернаторов в России.
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал борьбу с коронавирусом в регионе в числе своих главных задач в новой должности.
«Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть… Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19…», - цитирует Мельниченко РИА Новости.
Олег Мельниченко представлен в качестве врио губернатора Пензенской области в субботу, 27 марта. Досрочные выборы нового губернатора назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.
У Мельниченко хорошие шансы стать новым губернатором региона, считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН»,
«Мельниченко, конечно, может стать губернатором. Он был основным протагонистом Белозерцева в последнее время в отношениях с элитой и основным конкурентом внутри партии власти. И не надо забывать хорошие отношения Мельниченко с правоохранительными органами в связи с его бэкграундом», - отметил эксперт.
Напомним, в период 2001 – 2004 годов Мельниченко занимал должность заместителя главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами, в последующие годы контактировал с силовыми структурами, работая в аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, а также на руководящих постах в правительстве региона.
По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, история с арестом и обвинением в коррупции экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «заготовленная». Это подтверждает тот факт, что Мельниченко в день задержания своего политического конкурента вдруг оказался в Пензе, заявил эксперт в эфире НСН. Он считает, что кейсы, подобные пензенскому, могут быть разыграны в России уже в ближайшее время.
Уже сейчас есть губернаторы, которые находятся в зоне риска и могут уйти. При этом часто бывает так, что ушедшего губернатора проблемы могут настигнуть уже после, когда начинается ревизия сделанного. К тому же, борьба с коррупцией в России - это ещё и инструмент межклановой борьбы, в которой за того же Белозерцева было некому заступиться.
«Отмечу, борьба с коррупцией, безусловно, ведётся. Но она – это ещё и инструмент решения других проблем: внутриэлитных отношений, межклановой борьбы, аппаратных разборок и так далее. За пензенского губернатора вступаться было некому, в том числе, наверное, и потому, что для внутриполитического блока президента он – человек чужой», - подчеркнул Калачев.
Напомним, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за оказываемую помощь глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также, как пишет РБК со ссылкой на СК, Шпигель в качестве взятки передал губернатору 20 млн рублей. Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. Он вину не признал. Задержан и Борис Шпигель, сообщали СМИ.
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