Сигнал губернаторам. Новый врио главы региона представлен в Пензенской области

По мнению главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, история с арестом и обвинением в коррупции экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «заготовленная». Это подтверждает тот факт, что Мельниченко в день задержания своего политического конкурента вдруг оказался в Пензе, заявил эксперт в эфире НСН. Он считает, что кейсы, подобные пензенскому, могут быть разыграны в России уже в ближайшее время.

Уже сейчас есть губернаторы, которые находятся в зоне риска и могут уйти. При этом часто бывает так, что ушедшего губернатора проблемы могут настигнуть уже после, когда начинается ревизия сделанного. К тому же, борьба с коррупцией в России - это ещё и инструмент межклановой борьбы, в которой за того же Белозерцева было некому заступиться.

«Отмечу, борьба с коррупцией, безусловно, ведётся. Но она – это ещё и инструмент решения других проблем: внутриэлитных отношений, межклановой борьбы, аппаратных разборок и так далее. За пензенского губернатора вступаться было некому, в том числе, наверное, и потому, что для внутриполитического блока президента он – человек чужой», - подчеркнул Калачев.

Напомним, экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта по подозрению в получении взятки. По версии следствия, за оказываемую помощь глава группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Также, как пишет РБК со ссылкой на СК, Шпигель в качестве взятки передал губернатору 20 млн рублей. Белозерцеву предъявлено обвинение в получении взятки. Он вину не признал. Задержан и Борис Шпигель, сообщали СМИ.

