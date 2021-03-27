Состоялось представление Мельниченко в качестве врио губернатора Пензенской области

Мельниченко был представлен депутатам, чиновникам и представителям силовых структур, которые собрались в зале заседаний законодательного собрания Пензенской области, отмечает RT .

В пятницу, 26 марта, президент России Владимир Путин назначил Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

Решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Ивана Белозерцева из-за утраты доверия.

Напомним, Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и нескольких фигурантов коррупционного дела.

Досрочные выборы нового губернатора назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

Ранее глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко рассказал телеграм-каналу "Радиоточка НСН", что у сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко появились хорошие шансы стать новым губернатором региона.

«Мельниченко, конечно, может стать губернатором. Он был основным протагонистом Белозерцева в последнее время в отношениях с элитой и основным конкурентом внутри партии власти. И не надо забывать хорошие отношения Мельниченко с правоохранительными органами в связи с его бэкграундом», - отметил эксперт.



