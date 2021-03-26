Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Пензенской области сенатора Олега Мельниченко. Об этом пишет «Интерфакс».

Президент заявил, что Мельниченко придется заручиться доверием избирателей и жителей области, чтобы стать полноценным руководителем.

Сенатор прокомментировал решение Путина. Он отметил, что родился и вырос в Пензенской области, поэтому этот регион не является для него «точкой на карте».