«Обе стороны остались при своих, но Китай показал, что может проявлять силу в отношениях с США, бить по болевым точкам американцев. В частности, речь идет об их зависимости от редкоземельных металлов. Переговорная позиция Китая в этом плане была посильнее. Пекин точно не проигравшим вышел из этого торгового противостояния. Он показал другим странам, что с США, Трампом можно вести переговоры с позиции силы и добиваться своих целей, даже, если придется тоже пойти на какие-то уступки, но при этом не капитулировать», - отметил собеседник НСН.

По оценке политолога, Си Цзиньпин сумел добиться временного паритета в ходе переговоров с Дональдом Трампа.

«Некоторая заморозка торгового конфликта между США и Китаем действительно произошла. Обе стороны пошли на уступки. Китай согласился возобновить закупки американской соевых бобов, смягчает экспортные ограничения на поставки редкоземельных металлов в США, согласился на продажу американского подразделения TikTok инвесторам США. В обмен на это Вашингтон смягчает свои тарифы и пошлины, ослабляет ограничения по поставкам чипов и авиационных комплектующих в Китай. С последним у Поднебесной были большие проблемы. При этом системные вопросы, которые вызывают напряжение в отношениях, никак не решены. Поэтому, заморозка может какое-то время продлиться, а потом торговая эскалация вспыхнет с новой силой», - заключил Малек Дудаков.