«По болевым точкам»: Си Цзиньпин отстоял интересы Китая в переговорах с Трампом
Лидер КНР добился своих целей и показал, что можно общаться с США с позиции силы, заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Президенту США и лидеру Китая в ходе встречи в Пусане удалось купировать самые очевидные кризисные моменты, но это не означает, что во взаимоотношениях двух стран всё сейчас станет замечательно. Об этом НСН заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп оценил на «12 баллов из 10» свои переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Среди достигнутых соглашений Трамп выделил снижение пошлин на китайский импорт на 10%. Размер тарифов для КНР остался на уровне 47%. Также США получили согласие Китая на немедленную покупку большого объема сельскохозяйственных товаров, включая сою. Главным итогом переговоров стала заявленная готовность сторон заключить годовое торговое соглашение, которое будет регулярно пересматриваться.
«Обе стороны остались при своих, но Китай показал, что может проявлять силу в отношениях с США, бить по болевым точкам американцев. В частности, речь идет об их зависимости от редкоземельных металлов. Переговорная позиция Китая в этом плане была посильнее. Пекин точно не проигравшим вышел из этого торгового противостояния. Он показал другим странам, что с США, Трампом можно вести переговоры с позиции силы и добиваться своих целей, даже, если придется тоже пойти на какие-то уступки, но при этом не капитулировать», - отметил собеседник НСН.
По оценке политолога, Си Цзиньпин сумел добиться временного паритета в ходе переговоров с Дональдом Трампа.
«Некоторая заморозка торгового конфликта между США и Китаем действительно произошла. Обе стороны пошли на уступки. Китай согласился возобновить закупки американской соевых бобов, смягчает экспортные ограничения на поставки редкоземельных металлов в США, согласился на продажу американского подразделения TikTok инвесторам США. В обмен на это Вашингтон смягчает свои тарифы и пошлины, ослабляет ограничения по поставкам чипов и авиационных комплектующих в Китай. С последним у Поднебесной были большие проблемы. При этом системные вопросы, которые вызывают напряжение в отношениях, никак не решены. Поэтому, заморозка может какое-то время продлиться, а потом торговая эскалация вспыхнет с новой силой», - заключил Малек Дудаков.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», переговоры лидеров США и Китая длились 1 час 40 минут. Дональд Трамп отметил, что между странами будут «фантастические отношения» на долгую перспективу. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что стороны достигли консенсуса в решении торгово-экономических противоречий. По его словам, теперь две страны способны помочь друг другу добиться успеха.
Лидеры не обсуждали тему Тайваня, но затронули конфликт между Россией и Украиной. Как заявил Трамп, они договорились с Си Цзиньпином работать вместе, чтобы попытаться достичь урегулирования.
