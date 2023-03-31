Си Цзиньпин призвал отказаться от введения экстремальных санкций

Председатель Китайской народной республики выразил надежду на то, что со временем в Европе удастся выстроить устойчивую систему безопасности с учетом интересов всех заинтересованных сторон посредством равноправного диалога и консультаций.

Ранее, как сообщала НСН, Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США.

