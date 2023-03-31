Си Цзиньпин призвал отказаться от введения экстремальных санкций

Отказаться от практики введения экстремальных санкций призвал Евросоюз председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине с премьер-министром Испании Педро Санчесом, говорится в заявлении МИД КНР, передает ТАСС.

По его словам, для урегулирования ситуации на Украине, прежде всего, следует отойти от блокового противостояния и отказаться от менталитета холодной войны.

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Председатель Китайской народной республики выразил надежду на то, что со временем в Европе удастся выстроить устойчивую систему безопасности с учетом интересов всех заинтересованных сторон посредством равноправного диалога и консультаций.

Ранее, как сообщала НСН, Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США.

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ФОТО: kremlin.ru
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