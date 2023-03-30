Урсула фон дер Ляйен: процветание Евросоюза зависит от отношений с Китаем
Безопасность Европейского союза и его процветание напрямую зависят от того, как сложатся отношения с Китайской народной республикой. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.
По её словам, поэтому решающем фактором станет позиция Пекина по конфликту на Украине.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС твердо заинтересован в продолжении взаимодействия с КНР. Она уточнила, что со стороны Евросоюза хотелось бы, конечно, уравновесить эти отношения, так как на Китай приходится 9% европейского экспорта и 20% импорта.
Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Европейский союз зависит от Китая на 98% в поставках редкоземельных металлов, на 97% от поставок лития и на 93% - магния.
Ещё одной проблемой в отношениях Пекина и Брюсселя она назвала намерение властей КНР продвигать свой новый мировой порядок.
Ранее, как сообщала НСН, Евросоюз подталкивает Китай к переговорам с Украиной
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