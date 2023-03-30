Урсула фон дер Ляйен: процветание Евросоюза зависит от отношений с Китаем

Безопасность Европейского союза и его процветание напрямую зависят от того, как сложатся отношения с Китайской народной республикой. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

По её словам, поэтому решающем фактором станет позиция Пекина по конфликту на Украине.

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Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС твердо заинтересован в продолжении взаимодействия с КНР. Она уточнила, что со стороны Евросоюза хотелось бы, конечно, уравновесить эти отношения, так как на Китай приходится 9% европейского экспорта и 20% импорта.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Европейский союз зависит от Китая на 98% в поставках редкоземельных металлов, на 97% от поставок лития и на 93% - магния.

Ещё одной проблемой в отношениях Пекина и Брюсселя она назвала намерение властей КНР продвигать свой новый мировой порядок.

Ранее, как сообщала НСН, Евросоюз подталкивает Китай к переговорам с Украиной

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ФОТО: РИА Новости
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