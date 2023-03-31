Си Цзиньпин призвал ЕС бороться за стратегическую независимость от США

К отстаиванию стратегической независимости призвал Евросоюз председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой испанского правительства Педро Санчесом в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.

По его словам, это необходимый фактор для развития здоровых отношений КНР и ЕС.

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Китайский лидер также отметил важность соблюдения принципов Устава Организации объединенных наций, а также принципа многосторонности.

Ранее, как сообщала НСН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процветание Евросоюза зависит от отношений с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИспанияЕвросоюзКНРСи Цзиньпин

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