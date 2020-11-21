Си Цзиньпин на G20 инициировал создание механизма международного кода здоровья

«Китайская сторона предлагает создать международный механизм взаимного признания кода здоровья, который будет реализован с помощью QR-кода и будет основан на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса», - цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

Представитель КНР выразил надежду, что к новому механизму захотят присоединиться многие страны и регионы.

Ранее директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН заявил, что если двойной тест не выявил наличия COVID-19 у человека, то он не опасен для окружающих.

«Хотел бы отметить, что обязательным условием выписки является проведение двукратного теста с отрицательным результатом. Если при проведении лабораторных исследований дважды был получен отрицательный результат на коронавирус, сложно предполагать, что человек после этого будет источником инфекции. Тогда вся лабораторная диагностика не имеет смысла. Если человека выпускают с больничного, это означает, что вируса в организме нет. Вот и вся логика», - заключил он.



