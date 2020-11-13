«Нужен двойной тест». Вирусолог о «самых опасных разносчиках» COVID-19

Самыми опасными распространителями COVID-19 назвали людей, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски. Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что переболевшие распространяют инфекцию, если не носят средства защиты. Он считает, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН опроверг слова врача о присутствии инфекции у переболевшего коронавирусом.

По его словам, если двойной тест не выявил наличия COVID-19 у человека, то он не опасен для окружающих.