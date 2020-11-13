«Нужен двойной тест». Вирусолог о «самых опасных разносчиках» COVID-19
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии опроверг в эфире НСН слова коллеги о переносчиках коронавируса.
Самыми опасными распространителями COVID-19 назвали людей, которые переболели коронавирусом и после этого отказываются носить защитные маски. Доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что переболевшие распространяют инфекцию, если не носят средства защиты. Он считает, что даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, и именно поэтому маски следует носить абсолютно всем.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в эфире НСН опроверг слова врача о присутствии инфекции у переболевшего коронавирусом.
По его словам, если двойной тест не выявил наличия COVID-19 у человека, то он не опасен для окружающих.
«Хотел бы отметить, что обязательным условием выписки является проведение двукратного теста с отрицательным результатом. Если при проведении лабораторных исследований дважды был получен отрицательный результат на коронавирус, сложно предполагать, что человек после этого будет источником инфекции. Тогда вся лабораторная диагностика не имеет смысла. Если человека выпускают с больничного, это означает, что вируса в организме нет. Вот и вся логика», - заключил он.
Ранее врач Евгений Комаровский рассказал, что инфицированные коронавирусом люди наиболее активно распространяют вирус среди окружающих в период за два дня до появления первых симптомов. По словам медика, как только человек начинает кашлять, число выделяемых им вирусов резко снижается.
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