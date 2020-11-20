Российские ученые разработали робота для взятия мазка на коронавирус

Российские учёные разработали и получили патент на роботохирургический комплекс, который может бесконтактно брать у человека мазок для проведения тестирования, в том числе на COVID-19, сообщили в Центре общественных связей Роспатента.

В ведомстве рассказали, что робот оборудован двумя манипулятора, один из которых берёт биоматериал, а второй - упаковывает его в пробирку.

Управление осуществляется лаборантом, который находится в «чистой зоне», отделённой перегородкой, то есть полностью защищён. Для этого предусмотрен специальный контроллера, а также камера, которая передаёт информацию на монитор.

Разработчиками робота являются директор Института конструкторско-технологической информатики РАН Сергей Шептунов, главный инженер ООО «Ассистирующие хирургические технологии» Рахим Нахушев и академик РАН Дмитрий Пушкарь.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что с 21 ноября в России начнёт работать горячая линия по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус, передаёт Ura.ru. Она отметила, что в России нет недостатка в тест-системах на COVID-19.