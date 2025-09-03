Швеция рассмотрит продажу истребителей Gripen Украине

По словам представителя шведской армии, Стокгольм ведет диалог с Киевом и ценит интерес к своей продукции. Однако поставки новых моделей вооружений невозможны, пока продолжается конфликт в Украине. Уточняется, что все сделки планируют заключить только после завершения боевых действий.

По словам Йонсона, речь идет также о совместном сотрудничестве, которое возможно в различных форматах: долгосрочные поставки либо создание совместных промышленных мощностей. Министр обороны также отметил, что у Швеции имеется большой опыт тесного сотрудничества с другими странами, которые развивают свои военно-воздушные силы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза, напоминает НСН.

