В ОАК заявили о рекордных поставках самолетов для ВКС России
Сентябрь стал рекордным месяцем по количеству самолетов, поставляемых Воздушно-космическим силам РФ. Об этом заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Вадим Бадеха, передает пресс-служба организации.
По его словам, предприятия стабильно сохраняют высокий темп производства боевой техники, и текущий месяц - рекордный по числу переданных воздушных судов.
«Наши сотрудники на заводах, понимая всю важность поставок авиационной техники в войска, не только обеспечивают необходимый объем выпуска продукции, но и постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить большие объемы изготовления самолетов», - указал Бадеха.
Технику выпускают под задачи Минобороны, а также для выполнения других производственных программ.
Ранее ОАК передала военным новую партию многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С, пишет 360.ru.
