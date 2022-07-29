Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН Гатилова

В постпредстве отметили, что данный счёт использовался, в том числе, для покрытия медицинских расходов, добавив, что это не единственная искусственная препона в повседневной жизни дипмиссии.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России», - подчеркнули в постпредстве.

Ранее Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии.

