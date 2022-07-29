Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН Гатилова

Постоянное представительство России при женевском отделении ООН заявило, что один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя Геннадия Гатилова, сообщает РИА Новости.

Минфин США заявил о блокировке российских активов на 330 млрд долларов

В постпредстве отметили, что данный счёт использовался, в том числе, для покрытия медицинских расходов, добавив, что это не единственная искусственная препона в повседневной жизни дипмиссии.

«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России», - подчеркнули в постпредстве.

Ранее Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БлокировкаБанкШвейцария
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