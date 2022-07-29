Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН Гатилова
Постоянное представительство России при женевском отделении ООН заявило, что один из швейцарских банков заблокировал личный счёт постоянного представителя Геннадия Гатилова, сообщает РИА Новости.
В постпредстве отметили, что данный счёт использовался, в том числе, для покрытия медицинских расходов, добавив, что это не единственная искусственная препона в повседневной жизни дипмиссии.
«Ряд банков, компаний по страхованию и техническому обслуживанию автомашин, с которыми у нас были давние партнерские отношения, решили отказаться от имевшихся с нами контрактов, при этом прямо говоря причину - потому что мы из России», - подчеркнули в постпредстве.
Ранее Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- СМИ: жена главы Архангельска назвала работу мужа паршивой
- Швейцарский банк заблокировал личный счёт постпреда России при ООН Гатилова
- Путин поддержал предложение выдавать жителям Донбасса сертификаты на жильё
- Глава ДНР Пушилин выразил готовность посетить КНДР
- Телеграм: Уход с МКС и приключения газовой турбины
- Песков заявил, что Путин примет участие праздновании Дня ВМФ в Петербурге
- Певице Шакире грозят восемь лет тюрьмы в Испании за неуплату налогов
- «Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии по футболу
- Песков: Россия солидарна с КНР в оценке действий США по Тайваню
- Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru