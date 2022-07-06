София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства

Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии. Об этом в среду заявил глава болгарского Минфина Асен Василев. По его словам, один из переводов на счёт посольства РФ прямо подпадает под санкции Евросоюза. В то же время, министр опроверг информацию о полной блокировке счетов российского диппредставительства, сообщают РИА Новости.