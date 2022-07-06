София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства
Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии. Об этом в среду заявил глава болгарского Минфина Асен Василев. По его словам, один из переводов на счёт посольства РФ прямо подпадает под санкции Евросоюза. В то же время, министр опроверг информацию о полной блокировке счетов российского диппредставительства, сообщают РИА Новости.
По заявлению российских дипломатов, указанная сумма предназначалась для выплаты заработной платы сотрудникам посольства в Софии.
Министр финансов Болгарии, в свою очередь, отметил, что вопрос о разблокировке этих средств находится на согласовании в Еврокомиссии.
Ранее Болгария объявила о высылке 70 дипломатов и технического персонала российского посольства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Россия и ЛНР подпишут соглашение о взаимном признании образования
- Объем инвестиций в развитие ТиНАО достигнет 6 трлн рублей уже к 2030 году
- София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства
- Германия начала обучать украинских военных обращению с РСЗО Mars 2
- Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Александрова признали виновным в хищении
- Цена нефти Brent опустилась ниже $99 впервые с 19 апреля
- СМИ: хоккеистов Капризова и Карнаухова подозревают в покупке военных билетов
- Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав РФ
- СМИ: На Украине погибла бразильская модель, ставшая снайпером
- Янукович призвал украинцев определиться, хотят ли они воевать до последнего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru