София заблокировала почти $900 тысяч на счетах российского посольства

Болгария заблокировала почти 900 тысяч долларов США на счетах российского посольства в Софии. Об этом в среду заявил глава болгарского Минфина Асен Василев. По его словам, один из переводов на счёт посольства РФ прямо подпадает под санкции Евросоюза. В то же время, министр опроверг информацию о полной блокировке счетов российского диппредставительства, сообщают РИА Новости.

Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии

По заявлению российских дипломатов, указанная сумма предназначалась для выплаты заработной платы сотрудникам посольства в Софии.

Министр финансов Болгарии, в свою очередь, отметил, что вопрос о разблокировке этих средств находится на согласовании в Еврокомиссии.

Ранее Болгария объявила о высылке 70 дипломатов и технического персонала российского посольства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлокировкаДипломатыРоссийское ПосольствоБолгария
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры