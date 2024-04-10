Швейцария выделит 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

Правительство Швейцарии планирует выделить 5,5 миллиарда долларов к 2036 году на поддержку восстановления Украины. Об этом сообщается в заявлении на сайте Федерального совета страны.

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Согласно данным, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году. Отмечается, что Швейцария уже потратила 3,3 миллиарда долларов на помощь Киеву, в том числе 2,8 миллиарда долларов на прием украинских беженцев в стране.

Подчеркивается, что Федеральный совет обратится в парламент с просьбой одобрить новый проект финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. В мероприятии примут участие от 80 до 100 стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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