Швейцария выделит 5,5 млрд долларов на восстановление Украины

Согласно данным, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году. Отмечается, что Швейцария уже потратила 3,3 миллиарда долларов на помощь Киеву, в том числе 2,8 миллиарда долларов на прием украинских беженцев в стране.

Подчеркивается, что Федеральный совет обратится в парламент с просьбой одобрить новый проект финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня. В мероприятии примут участие от 80 до 100 стран, передает «Радиоточка НСН».

