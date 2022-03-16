Швейцария ввела санкции против 200 лиц и организаций в России
Швейцария ввела новые санкции против России из-за проводимой РФ на Украине военной спецоперации. В «черный список» попали более 200 новых лиц и организаций, сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет – на своем сайте.
Отмечается, что 16 марта санкции расширены министром экономики Ги Пармеленом, передает ТАСС. Отмечается, что Швейцария таким образом привела свои меры в соответствие с санкционный политикой Евросоюза. Среди физлиц в санкционный список включены «олигархи и видные бизнесмены». Их активы в Швейцарии заморожены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru