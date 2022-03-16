В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным

Давление Соединенных Штатов на многие страны в эти дни беспрецедентно, но есть и те, кто не сгибается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Бандитизм». Песков оценил санкции Запада против российских бизнесменов

По его словам, страны, которые не поддаются давлению США, занимают свою «суверенную позицию, более сбалансированную». Песков подчеркнул, что такие страны открыто заявляют о том, что считают какое-либо давление на себя неприемлемым.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:СШАДмитрий ПесковРоссия
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