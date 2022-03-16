В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным

По его словам, страны, которые не поддаются давлению США, занимают свою «суверенную позицию, более сбалансированную». Песков подчеркнул, что такие страны открыто заявляют о том, что считают какое-либо давление на себя неприемлемым.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.

