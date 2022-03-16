В Кремле назвали давление США на другие страны беспрецедентным
Давление Соединенных Штатов на многие страны в эти дни беспрецедентно, но есть и те, кто не сгибается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, страны, которые не поддаются давлению США, занимают свою «суверенную позицию, более сбалансированную». Песков подчеркнул, что такие страны открыто заявляют о том, что считают какое-либо давление на себя неприемлемым.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон не вводит против России беспрецедентные санкции так как боится, что их эскалация сильно ослабит Россию и усилит Китай в соревнованиях с США.
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