Швейцария расширила список санкций против России

В частности, в швейцарский санкционный список были добавлены ещё 141 физическое лицо и 49 компаний и организаций.

«К ним относятся депутаты Госдумы, министры, лица и организации, ответственные за пропаганду, военнослужащие и представители различных родов войск Вооружённых сил России», - отметили в министерстве.

Ранее Швейцария присоединилась к мерам Евросоюза по ограничению цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, и «запрету на перевозку таких товаров, проданных сверх предельной цены, для торговли и посреднических услуг», сообщает RT.