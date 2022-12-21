Швейцария расширила список санкций против России
Власти Швейцарии приняли решение поддержать девятый пакет санкций против России, ранее принятый Евросоюзом, сообщает пресс-служба министерства экономики страны.
В частности, в швейцарский санкционный список были добавлены ещё 141 физическое лицо и 49 компаний и организаций.
«К ним относятся депутаты Госдумы, министры, лица и организации, ответственные за пропаганду, военнослужащие и представители различных родов войск Вооружённых сил России», - отметили в министерстве.
Ранее Швейцария присоединилась к мерам Евросоюза по ограничению цен на российскую сырую нефть и нефтепродукты, и «запрету на перевозку таких товаров, проданных сверх предельной цены, для торговли и посреднических услуг», сообщает RT.
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