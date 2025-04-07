В центре Киева взорвался автомобиль

Автомобиль взорвался в центре Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным издания «Новости. LIVE», взрыв прогремел неподалеку от станции метро «Олимпийская». На кадрах с места инцидента виден большой столб дыма.

Как сообщил Telegram-канал «Реальный Киев», хлопок прозвучал на улице Антоновича, там загорелся автомобиль.

В свою очередь, издание «Киев24» заявило, что на месте ЧП задержали мужчину. Пока неясно, связан ли он с инцидентом.

Ранее мощный взрыв произошел в Харькове близ станции метро «Ботанический сад». В этом районе находится завод химреактивов, пишет «Свободная пресса».

