В центре Киева взорвался автомобиль
Автомобиль взорвался в центре Киева. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Новости. LIVE», взрыв прогремел неподалеку от станции метро «Олимпийская». На кадрах с места инцидента виден большой столб дыма.
Как сообщил Telegram-канал «Реальный Киев», хлопок прозвучал на улице Антоновича, там загорелся автомобиль.
В свою очередь, издание «Киев24» заявило, что на месте ЧП задержали мужчину. Пока неясно, связан ли он с инцидентом.
Ранее мощный взрыв произошел в Харькове близ станции метро «Ботанический сад». В этом районе находится завод химреактивов, пишет «Свободная пресса».
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