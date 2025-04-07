В ЛНР хакеры атаковали одного из крупнейших провайдеров

Один из крупнейших провайдеров Луганской Народной Республики «Луганет» подвергся кибератаке. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«На сайте "Луганет" ввиду небывалой по своей мощи целенаправленной хакерской атаки на ресурсы... предоставление услуг доступа к сети "Интернет" приостановлено», - указал провайдер.

Компания отметила, что кибератака началась накануне. Ответственность за нее взяли на себя украинские хакеры Team one fist defenders of Ukraine. Полностью восстановить доступ в интернет планируют до 15:00 мск 7 апреля.

Ранее стало известно, что хакеры атаковали компанию «Лукойл» и Систему быстрых платежей, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетКибератакиЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры