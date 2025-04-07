Примаков: Россия и Азербайджан ищут компромисс по Русскому дому
Россия и Азербайджан ищут компромисс по поводу Русского дома в республике. Об этом рассказал на пресс-конференции глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, стороны настроены «конструктивно и довольно оптимистично» и рассчитывают на восстановление полноформатной работы учреждения. Примаков подчеркнул, что Москва и Баку ранее обсуждали формат регистрации Русского дома: в качестве юридического лица или некоммерческой организации.
«Русский дом... успешно работал долгие годы, выполняя все необходимые обязательства, и юридические в том числе перед правительством республики», - указал глава Россотрудничества.
Вместе с тем Примаков отметил, что межправительственное соглашение о деятельности информационно-культурных центров предусматривает регистрацию учреждения как юрлица.
Ранее Азербайджан объявил о прекращении работы Россотрудничества в стране. В Кремле выразили сожаление в связи с закрытием Русского дома в Баку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru