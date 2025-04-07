ВС РФ заняли село Катериновка в ДНР

Российская группировка «Запад» заняла населенный пункт Катериновка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также военное ведомство сообщило о нанесении удара по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки Харьковской области, Нового и Кировска в республике.

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Утверждается, что украинская сторона потеряла до 215 военнослужащих, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, однако для этого необходимо решить ряд вопросов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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