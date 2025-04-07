Врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию
7 апреля 202512:20
Легочная инфекция стала причиной смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом заявил директор музыканта Марк Яровный.
Он отметил, что получил документы артиста.
«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», - написал Яровный в Telegram.
Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Музыканту было 40 лет, пишет «Свободная пресса». Близкие планируют доставить тело рэпера в Москву, здесь пройдут прощание и похороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru