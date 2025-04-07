Врачи назвали причиной смерти Паши Техника легочную инфекцию

Легочная инфекция стала причиной смерти рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Об этом заявил директор музыканта Марк Яровный.

Он отметил, что получил документы артиста.

«В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», - написал Яровный в Telegram.

Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Музыканту было 40 лет, пишет «Свободная пресса». Близкие планируют доставить тело рэпера в Москву, здесь пройдут прощание и похороны.

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ФОТО: Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
ТЕГИ:ТаиландСмертьРэпер

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