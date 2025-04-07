Экс-зампреда правительства Коми арестовали в Москве за взятку
Бывшего первого зампредседателя правительства Коми Антона Виноградова арестовали в Москве по делу о крупной взятке. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города.
Соответствующее решение принял столичный Басманный районный суд.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виноградова Антона Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьей 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере. - НСН)», - отмечается в сообщении.
Экс-чиновник арестован на 1 месяц 30 суток.
Антона Виноградова задержали в Москве 4 апреля, сообщал «Коммерсантъ». Дело о взятке возбудило Главное следственное управление Следственного комитета по материалам ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru