Песков: Путин поддерживает прекращение огня на Украине, но нужно решить ряд вопросов
Президент Владимир Путин поддерживает идею о необходимости прекращения огня на Украине, однако для этого необходимо решить ряд вопросов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью... контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев», - пояснил представитель Кремля.
Песков также упомянул планы по дальнейшей милитаризации Киева. Пресс-секретарь указал, что все эти нюансы остаются на повестке дня.
Ранее Владимир Путин заявил, что для мирного урегулирования ситуации на Украине необходимо устранить первопричины самого конфликта, пишет «Свободная пресса».
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