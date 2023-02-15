Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России

Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России, введённому ранее странами G7, ЕС и Австралией. Об этом было объявлено Федеральным советом конфедерации, передает ТАСС.

Берн, таким образом, продолжает следовать в фарватере стран Европейского союза, пояснили в правительстве Швейцарии.