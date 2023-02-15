Швейцария присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России
Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть и нефтепродукты из России, введённому ранее странами G7, ЕС и Австралией. Об этом было объявлено Федеральным советом конфедерации, передает ТАСС.
Берн, таким образом, продолжает следовать в фарватере стран Европейского союза, пояснили в правительстве Швейцарии.
Эти меры в Федеральном Совете также связали с проведением спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.
Ранее, как сообщала НСН, Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд.
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