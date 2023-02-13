Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд
Берн заблокировал активы РФ на сумму $8,1 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).
Крупнейший банк страны Credit Suisse мог заблокировать и другие активы России, на которые наложены западные санкции. Об этом заявила пресс-секретарь SECO Антье Бэрчи.
Замороженные активы включают также средства, принадлежащие юридическим и физическим лицам, уточнила Бэрчи.
На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что юридическая служба Евросоюза не владеет информацией о местонахождении заблокированных российских активов на сумму $258 млрд. Об этом пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Захарова: США и ЕС хотят заставить Сербию ввести санкции против России
- Глава МИД Финляндии высказался о сроках вступления в НАТО
- В Мышкине Ярославской области прогремел взрыв на газопроводе
- Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд
- МОК просит страны не требовать недопуска России на Олимпиаду-2024
- «Мы останемся с носом»: французский разведчик пожаловался на решение Зеленского
- В Кишиневе обвинили Киев во втягивании в конфликт с Россией
- Россиянам посоветовали не рассчитывать на многократную шенгенскую визу
- Путин обсудил с Совбезом сотрудничество с Африкой
- «Минимум на 50%»: Флористы поднимут цены к 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru