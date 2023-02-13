Швейцария заблокировала российские активы на $8,1 млрд

Крупнейший банк страны Credit Suisse мог заблокировать и другие активы России, на которые наложены западные санкции. Об этом заявила пресс-секретарь SECO Антье Бэрчи.

Замороженные активы включают также средства, принадлежащие юридическим и физическим лицам, уточнила Бэрчи.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что юридическая служба Евросоюза не владеет информацией о местонахождении заблокированных российских активов на сумму $258 млрд. Об этом пишет НСН.

