СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине
Швейцария близка к отказу от нейтральной позиции в вопросе поставок оружия на Украину. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что власти Швейцарии отклонили соответствующий запрос Германии и Дании, и теперь на страну оказывают давление. Евросоюз хочет добиться ослабления запрета Берна на реэкспорт оружия.
Сейчас в Швейцарии действует эмбарго на отправку оружия Украине и России, также страна не может направлять вооружение комбатантам. По словам лидера правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Буркарта, отказ от поставок оружия Киеву будет означать поддержку Москвы. Около 55% избирателей поддерживают инициативу о реэкспорте оружия украинской стороне.
Однако не все швейцарские политические силы выступают за поставки вооружения Киеву. Как отметил депутат Швейцарской народной партии (SVP) Дэвид Цубербюлер, разрешение на отправку оружия вовлеченной в вооруженный конфликт стороне разрушает «основу мира и процветания» Швейцарии.
Между тем в Берне заявили о намерении определить ближайшее время новую внешнеполитическую стратегию, в которой Швейцария пересмотрит отношения с Россией, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине
- Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
- В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины
- СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
- Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов
- СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries
- Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов
- Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
- В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
- Маск: Существует опасность расширения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru