СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине

Агентство отмечает, что власти Швейцарии отклонили соответствующий запрос Германии и Дании, и теперь на страну оказывают давление. Евросоюз хочет добиться ослабления запрета Берна на реэкспорт оружия.

Сейчас в Швейцарии действует эмбарго на отправку оружия Украине и России, также страна не может направлять вооружение комбатантам. По словам лидера правоцентристской Свободной демократической партии Тьерри Буркарта, отказ от поставок оружия Киеву будет означать поддержку Москвы. Около 55% избирателей поддерживают инициативу о реэкспорте оружия украинской стороне.

Однако не все швейцарские политические силы выступают за поставки вооружения Киеву. Как отметил депутат Швейцарской народной партии (SVP) Дэвид Цубербюлер, разрешение на отправку оружия вовлеченной в вооруженный конфликт стороне разрушает «основу мира и процветания» Швейцарии.

Между тем в Берне заявили о намерении определить ближайшее время новую внешнеполитическую стратегию, в которой Швейцария пересмотрит отношения с Россией, напоминает телеканал «360».

