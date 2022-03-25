Швейцария приостановит инвестиции в энергетику России

Швейцария с 25 марта присоединится к санкциям ЕС, которые запрещают инвестиции в российские компании, относящиеся к энергетическому сектору страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров конфедерации.

После этого всяческий экспорт товаров и услуг для предприятий нефтяной и газовой промышленности России будет под запретом, заявили в Берне.