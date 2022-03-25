Швейцария приостановит инвестиции в энергетику России

Швейцария с 25 марта присоединится к санкциям ЕС, которые запрещают инвестиции в российские компании, относящиеся к энергетическому сектору страны. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров конфедерации.

После этого всяческий экспорт товаров и услуг для предприятий нефтяной и газовой промышленности России будет под запретом, заявили в Берне.

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Как отмечается, теперь нельзя также предоставлять кредиты и участвовать в российских компаниях из энергетической сферы.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предрек Евросоюзу «экономическое самоубийство» при отказе от российского газа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭнергетикаСанкции Против РоссииСанкции ЕСШвейцария
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