Байден предупредил о новых антироссийских санкциях
25 марта 202219:24
Президент США Джо Байден объявил о намерении ужесточить санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.
Байден отметил, что против России уже применены самые тяжелые за всю историю «карательные» санкции, но за ними будут введены новые.
Ранее лидер Соединенных Штатов предложил участникам G20 исключить Россию из «Большой двадцатки».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru