Швейцария не пригласила Россию на мирный саммит по Украине
Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Вместе с тем он заявил, что даже если бы приглашение было получено на подобное мероприятие, российская сторона его не примет.
Представитель посольства пояснил позицию Москвы тем, что «формула мира», предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, не учитывает российские интересы, передает РИА Новости.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Швейцария планирует провести мирный саммит по Украине в середине июня, в нем примут участие от 80 до 100 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru