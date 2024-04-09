Швейцария не пригласила Россию на мирный саммит по Украине

Швейцария не направляла России приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. Вместе с тем он заявил, что даже если бы приглашение было получено на подобное мероприятие, российская сторона его не примет.