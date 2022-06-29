Швейцария объявила о новых санкциях против России
Правительство Швейцарии в среду сообщило, что страна присоединяется к шестому пакету санкций ЕС против РФ, передаёт ТАСС.
«Своим решением Швейцария вводит в действие новые меры, принятые ЕС 3 июня 2022 года», - говорится в сообщении правительства конфедерации.
Как поясняется, кроме ограничительных мер Евросоюза, Берн запрещает швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям, а также размещать рекламу в ряде российских СМИ.
«Отмыли и заработали»: Финансист представил неофициальную схему покупки Швейцарией российского золота
В правительстве Швейцарии подчеркнули, что, несмотря на поддержку шестого пакета антироссийских санкций ЕС, страна делает исключение в отношении доступа на рынки государственных заказов российским гражданам, а также организациям и предприятиям, расположенным в России.
Ранее сообщалось, что объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Швейцария объявила о новых санкциях против России
- НАТО официально объявил Россию главной угрозой своей безопасности
- Вертолет Ми-8 разбился при посадке в Якутии
- Путин призвал нарастить совместные силы на Каспии
- Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
- SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР
- Газманов раскритиковал уехавшую из России Хаматову
- Врач рассказал, когда шлёпанцы можно носить с носками
- Украинский боевой дрон сбит в Брянской области
- В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru