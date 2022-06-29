Швейцария объявила о новых санкциях против России

Правительство Швейцарии в среду сообщило, что страна присоединяется к шестому пакету санкций ЕС против РФ, передаёт ТАСС.

«Своим решением Швейцария вводит в действие новые меры, принятые ЕС 3 июня 2022 года», - говорится в сообщении правительства конфедерации.

Как поясняется, кроме ограничительных мер Евросоюза, Берн запрещает швейцарским компаниям оказывать аудиторские и консалтинговые услуги российским предприятиям, а также размещать рекламу в ряде российских СМИ.

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В правительстве Швейцарии подчеркнули, что, несмотря на поддержку шестого пакета антироссийских санкций ЕС, страна делает исключение в отношении доступа на рынки государственных заказов российским гражданам, а также организациям и предприятиям, расположенным в России.

Ранее сообщалось, что объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПравительствоСанкции ЕССанкции Против РоссииШвейцария
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