Объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд
Власти Швейцарии в рамках санкций Евросоюза заморозили российские активы общим объемом в $6,3 млрд. Об этом сообщил представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер.
«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств [РФ] достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — цитирует Боллингера ТАСС.
При этом Швейцария вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд, которые ранее были заморожены в превентивном порядке. Таким образом, общая сумма заблокированных в стране активов российских граждан и юрлиц, попавших под санкции, составляет около $6,3 млрд.
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