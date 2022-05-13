Объем замороженных российских активов в Швейцарии составил $6,3 млрд

«По состоянию на 7 апреля объем замороженных средств [РФ] достигал почти $7,5 млрд. Затем были заблокированы активы еще на $2,2 млрд», — цитирует Боллингера ТАСС.

При этом Швейцария вывели из-под действия ограничений $3,4 млрд, которые ранее были заморожены в превентивном порядке. Таким образом, общая сумма заблокированных в стране активов российских граждан и юрлиц, попавших под санкции, составляет около $6,3 млрд.

